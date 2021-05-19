محافظ أسوان: إلغاء التعاقد مع إحدى شركات النظافة بعد رصد تراكمات للقمامة

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم إلغاء التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في أعمال النظافة بحي جنوب؛ وذلك بعد رصد المحافظ وجود تراكمات من القمامة والمخلفات بشارع جبانة أسوان القديمة والمدينة الصناعية القديمة في ظل تصاعد الأدخنة بعد قيام الأهالى بحرق المخلفات نتيجة تقاعس الشركة عن رفعها أولاً بأول.

ووجه المحافظ، بإجراء حصر دقيق للباعة الجائلين بسوق الشادر القديم بمنطقة الحصايا تمهيدا لإنشاء سوق حضاري كبديل عن الإشغالات التي تسبب الاختناق المرورى واحتمالية إندلاع حرائق مع معاناة أهالى المنطقة من الإذحام والتلوث البيئي والضوضاء حيث سيتم تحويل تخصيص مجمع المدارس إلى أرض معسكر التربية والتعليم، والتي قام بتفقدها اللواء أشرف عطية حيث وجه أيضاً إلى إنشاء منطقة متكاملة للخدمات بنفس الموقع تعود بالنفع للمقيمين بمناطق طريق السماد وخاصة خور عواضة والناصرية والحكروب.

وأثناء جولته الميدانية بشارع شرق البندر ضبط أشرف عطية أحد النباشين خلال قيامه بفرز المخلفات داخل صندوق قمامة دون إتخاذ أي إجراء من المسئولين بحى غرب

وأكد المحافظ، أن أداء جميع المسئولين بالمحليات تحت التقييم والمتابعة لإستبعاد المقصرين في المهام والواجبات المطلوبة منهم، مكلفاً مسئولي الوحدة المحلية بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان للإسراع في تسكين الباعة الجائلين بالسويقات الجديدة والتي تشمل 44 بايكة ومحل بسويقة فاطمة الزهراء بطريق السادات، علاوة على 97 بايكة ومحل بسويقة السيل الجديد، فضلاً عن السويقة الجديدة بمنطقة الجيش والتى ستضم 90 باكية ومحل على أن يراعى إنشاء دورات عمومية وخدمات أخرى لتفريغ المدينة من ظاهرة الباعة الجائلين، وخلال جولته الميدانية أستمع محافظ أسوان لشكاوى ومطالب المواطنين حيث وجه المسئولين لدراستها والعمل على تلبيتها، وفقا للضوابط والقوانين المنظمة.