الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 37 فلسطينيا من الضفة الغربية الليلة الماضية

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية، وحتى فجر اليوم الأربعاء، 37 فلسطينيا من الضفة الغربية، من بينهم 7 فتيان.

وقال نادي الأسير، إن تلك الاعتقالات تركزت في بلدة بني نعيم في الخليل، وبلدات القدس.

وكشف نادي الأسير الفلسطيني عن "معطيات حول الاعتقالات التي نفذها الاحتلال مع تصاعد المواجهة منذ شهر أبريل الماضي"، ذاكرا أن عدد حالات الاعتقال وصل في أنحاء فلسطين كافة إلى أكثر من 1800 معتقل، بينهم نساء وأطفال وجرحى.

وأوضح أنه "منذ بداية المواجهة في باب العامود، تصاعدت الاعتقالات بعد 13 أبريل الماضي، ووصل عدد حالات الاعتقال إلى أكثر من 450 معتقل ومعتقلة"، مضيفا أنه "في بقية مناطق الضفة، وصل عدد حالات الاعتقال من أبريل الماضي لأكثر من 450"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وقال نادي الأسير: "في الأراضي المحتلة عام 1948، وصل عدد حالات الاعتقال لأكثر من 900 حالة، وذلك منذ 9 مايو الجاري".

وتصاعدت حدة التوترات في رام الله بالضفة الغربية أمس الثلاثاء، بعد خروج مظاهرات شعبية تخللتها مناوشات مع القوات الإسرائيلية وتحولت إلى اشتباكات عنيفة بين مسلحين فلسطينيين والجنود الإسرائيليين.