تنطلق، غدا الخميس، انتخابات الرئاسة السورية فى الخارج، حيث تستقبل السفارات والبعثات والقنصليات السورية فى الخارج المواطنين السوريين الراغبين بالمشاركة بالانتخابات، والذين سبق لهم وأن سجلوا في القوائم الانتخابية ضمن السفارات.

ومن جانبها دعت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، فى بيان لها أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا"، المواطنين السوريين المغتربين إلى التصويت في هذه الانتخابات لتأكيد الانتماء للوطن.

وقالت الخارجية السورية، "ليكن شعار المواطنين المغتربين، إنه من أجل سوريا سأشارك في الانتخابات الرئاسية، مضيفة أن ممارسة ذلك الواجب الوطني يشكل التأكيد الأبلغ على التمسك باستقلالية القرار الوطني، وإفشال كل المحاولات الرامية لفرض الوصاية على السوريين، ورهن إرادتهم لمشيئة الأخرين.

وأكدت أن السفارات السورية والعاملين فيها يفتحون قلوبهم قبل أبوابهم لاستقبال الناخبين لممارسة هذا الواجب الوطني، والمشاركة مع السوريين داخل حدود الوطن في هذا الاستحقاق الوطني الهام.

وكان رئيس مجلس الشعب حموده صباغ، أعلن يوم 20 من الشهر الجاري موعدا للاقتراع في الانتخابات الرئاسية للسوريين في الخارج، بينما من المقرر أن تجرى في الداخل يوم 26 من نفس الشهر.