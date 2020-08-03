 مصر تطلب تفسيرا لتصريحات وزير خارجية لبنان المسيئة لدول وشعوب الخليج - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصر تطلب تفسيرا لتصريحات وزير خارجية لبنان المسيئة لدول وشعوب الخليج

وزير خارجية لبنان
وزير خارجية لبنان

نشر في: الأربعاء 19 مايو 2021 - 12:35 ص | آخر تحديث: الأربعاء 19 مايو 2021 - 12:35 ص

طلبت وزارة الخارجية مساء اليوم من السفير اللبناني في القاهرة على الحلبي تقديم تفسير لما أدلى به الوزير شربل وهبة وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال في لبنان من تصريحات مسيئة بحق الدول والشعوب العربية الشقيقة في الخليج.

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