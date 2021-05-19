خسائر النفط تصل إلى 5% في منتصف التعاملات

وسعت أسعار النفط خسائرها الصباحية لتقترب من 5% خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، ليهبط خام برنت دون مستوى 66 دولارًا للبرميل، بعد صدور بيانات المخزونات الأميركية من الخام.

يأتي ذلك في ظل الخوف من تداعيات ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بعض الدول الآسيوية مثل الهند واليابان والصين، على الطلب العالمي على النفط. فضلًا عن مخاوف التوصل لاتفاق بين أميركا وإيران، ما يؤدي إلى عودة ملايين من براميل النفط إلى السوق.

وفي منتصف التعاملات، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنسبة 4.5% ليسجل 65.61 دولارًا للبرميل.

كما هبط سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يونيو بنسبة 5.1%، ليسجل 62.15 دولارًا للبرميل.

أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو 1.3 برميل خلال الأسبوع الماضي، بما يخالف توقعات المحللين.

في حين تراجعت مخزونات البنزين والمقطرات بنحو 2 و2.3 مليون برميل على التوالي، بحسب التقرير.

بلغت أسعار النفط أمس الثلاثاء 70 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ مارس وسط آمال في تعافي الطلب بعد استئناف الأنشطة الاقتصادية بالولايات المتحدة وأوروبا مما عوض أثر المخاوف من زيادة إصابات كوفيد - 19 في آسيا.