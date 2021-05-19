المغرب ومدغشقر تبحثان العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك

بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، مع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية مدغشقر، دجاكوبا أوليفا تيهيندرازاناريفيلو، سبل وآليات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين فضلا عن استعراض القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية المغربية بأن المباحثات التي تمت عبر تقنية الاتصال المرئي، تأتي في إطار علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع المغرب وجمهورية مدغشقر.

وأشار البيان إلى ترحيب بوريطة بالقرار الذي اتخذته جمهورية مدغشقر بفتح سفارة لها بالرباط.

واتفق الطرفان -وفقا للبيان - على عقد الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون المغربية-الملغاشية في أنتاناناريفو، بعد تحسن الوضع الصحي العالمي، معربين عن ارتياحهما للقرارات المهمة التي تم اتخاذها خلال الدورة الأولى لهذه اللجنة التي عقدت بمراكش في مارس 2019.

