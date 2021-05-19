الزراعة تكشف حقيقة البطيخ المسمم في الأسواق

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن تسمم البطيخ يعتبر شائعة موسمية، ذاكرًا أن بعض الشائعات أصبحت تروج بشأن الزراعات على الرغم من أنه من أحد القطاعات الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الثلاثاء، أن 20% من إجمالي الصادرات المصرية السلعية هي حاصلات زراعية، ذاكرًا أن مصر تصدر أغلب الحاصلات الزراعية من بينها الخوخ.

وأشار إلى احتلال مصر مراكز متقدمة في عدد من الحاصلات كالعنب والفراولة والموالح، إضافة إلى أن الحاصلات الزراعية المصرية تغزو أغلب أسواق العالم، مضيفًا أنه تم زيادة الأسواق الخارجية بنحو 40 سوقًا جديدًا.

وذكر أنه يتم اعتماد برنامج تكويد الحاصلات الزراعية منذ بداية زراعتها في الأرض وحتى نضوجه، ما يتيح الفرصة لتتبع المنتج الزراعي، لافتًا إلى توافر معامل لمراقبة المبيدات والعناصر الثقيلة والتي تم تطويرها بتكلفة بلغت 50 مليون جنيه، وتزويدها بأحدث الأجهزة على مستوى العالم.

ولفت إلى أخذ عينات عشوائية من جميع المنتجات التي تطرح في الأسواق أو حتى التي يتم تصديرها للتأكد من سلامتها، مؤكدًا سلامة فاكهتي البطيخ والخوخ.

وأوضح أنه تم توجيه فرق متخصصة لأخذ عينات عشوائية من أكثر من 11 محافظة لفحصها والتأكد من سلامتها وخلوها من المبيدات والكيماويات والعناصر الضارة.

وانتشرت شائعات حول حالات تسمم في عدد من المحافظات بعد تناول البطيخ، ووجه النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب، بمحافظة المنيا طلب إحاطة لوزيري الصحة والزراعة حول الأمر.

