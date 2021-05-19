وزير الخارجية السعودي: نتمسك بدولة فلسطينية على أراضي 67

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان تضامن المملكة مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني من هذه الاعتداءات الإسرائيلية، مشددا على وقف التصعيد المستمر على قطاع غزة.

وشدد وزير الخارجية السعودي، في مقابلة خاصة مع قناة (العربية) الفضائية بثت مساء اليوم الأربعاء، على تمسك المملكة بدولة فلسطينية على أراضي 67 عاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن موقف السعودية واضح، وهو التوصل لحل دائم وفق المبادرة العربية.

وأكد أنه لا استقرار بدون حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرا إلى ضرورة العمل لوقف الانتهاكات سواء كانت في القدس الشرقية أو غزة، وقال "لمسنا من الجانب الأمريكي تفهما لضرورة وقف التصعيد في غزة".

وأوضح "نتواصل مع جميع الدول الفاعلة للضغط لوقف التصعيد الإسرائيلي"، كما "سنطالب في الجمعية العامة المجتمع الدولي بوقف هذا النزيف".