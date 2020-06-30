يبدأ نادي قضاة الاسكندرية، برئاسة المستشار عبدالعزيز أبو عيانة، اليوم الأربعاء، ولمدة يومين، يُستأنفوا الأسبوع المُقبِل، حملة تطعيم لأعضائه بلقاح مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك بعد تجهيز عيادة طبية داخل مقره الكائن في منطقة فلمنج، شرقي المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الصحة.

وفي هذا الصدد قال "أبوعيانة"، تم التنسق - كأول نادي قضاة على مستوى الجمهورية - مع مديرية الصحة في الإسكندرية، لبدء حملة التطعيم للدفعة الأولى، بعد أن توافر العدد المطلوب من لقاح "سينو فارم"، وكذلك الطاقم الطبي المتخصص، والمنوط به الإشراف على عملية التطعيم، لخدمة الأعضاء وتيسير عملية التطعيم، مع تطبيق الإجراءات الإحترازية.