بايدن يُفعّل قانون الإنتاج الدفاعي لمواجهة أزمة نقص حليب الأطفال

لجأ الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الأربعاء إلى تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي لمعالجة نقص حليب الأطفال الذي تسبب في حالة من الذعر لملايين الآباء ومقدمي الرعاية في الولايات المتحدة الذين يعتمدون على الحليب الصناعي لإطعام أطفالهم.

ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي عن البيت الأبيض أن تفعيل هذا القانون سيتطلب من "الموردين توجيه الموارد اللازمة إلى مصنعي حليب الأطفال قبل أي عميل آخر ربما طلب ذلك".

كما وجه بايدن العديد من الوكالات الحكومية لاستخدام الطائرات التجارية التابعة لوزارة الدفاع لنقل كميات من حليب الأطفال من الخارج إلى الولايات المتحدة.

وكتب بايدن في رسالة إلى وزيري الصحة والخدمات الإنسانية ووزير الزراعة: "واردات حليب الأطفال ستكون بمثابة جسر لهذا الإنتاج المكثف ، لذلك ، أطلب منكما اتخاذ جميع التدابير المناسبة المتاحة للحصول على تركيبة آمنة إضافية (لحليب الأطفال)إلى البلاد على الفور".

وتحول النقص في حليب الأطفال إلى أزمة كاملة حيث أبلغ تجار التجزئة في جميع أنحاء البلاد عن نفاد حوالي 40% من حليب الأطفال الخاص بهم ، بسبب مشكلات سلسلة التوريد واستدعاء بعض المنتجات مؤخرا.