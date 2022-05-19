الأهلي يُكلف شركتين بسفر الجماهير للمغرب لحضور نهائي إفريقيا

قرر النادي الأهلي تفويض شركتين بجميع المهام والإجراءات الخاصة بسفر أعضاء وجماهير الأهلي لمساندة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مباراته المرتقبة مع الوداد المغربي في نهائي دوري الأبطال والمحدد لها 30 مايو الجاري.

وأكد النادي على أن الشركتين هما المسئولتان عن كافة الأمور المتعلقة بالسفر، بما في ذلك الحصول على التأشيرات من السفارة المغربية وتذاكر السفر ووسائل الانتقال سواء في مصر أو المغرب، وخدمات الإقامة والإعاشة بالفنادق وما يصاحبها من إجراءات تأمين، وكذلك تخصيص منافذ للحجز للراغبين في السفر والإعلان عن أسعار الرحلات، سواء كانت لمدة يوم واحد أو عدة أيام.

وسوف تقوم الشركتان بالتنسيق مع السلطات المغربية بشأن التأشيرات لكل أنواع الرحلات ومستوياتها الاقتصادية، والعمل على توفيرها بأفضل الأسعار وفقًا لأعداد تذاكر المباراة، والتي طلب النادي الأهلي الحصول عليها من «كاف».

وناشدت إدارة النادي الراغبين في السفر من أعضاء وجماهير الأهلي التواصل مع الشركتين المشار إليهما واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

جاء ذلك بعد اجتماعات مكثفة للجنة التي قام بتشكيلها محمود الخطيب رئيس النادي وضمت كلًا من: العامري فاروق نائب رئيس النادي - خالد مرتجي أمين الصندوق – سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي - عمرو شاهين المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم – رضا صليب المدير التنفيذي لشركة الأهلي للخدمات، وتواصلت مع العديد من شركات السياحة واستقرت على ما تم الإشارة إليه.