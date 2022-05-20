اتحاد الغرف التجارية: تحقيق التوازن بين الربح واستقرار الأسعار من خلال آليات السوق المهذبة

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنه تم التوافق في شراكة تامة بين الحكومة والقطاع الخاص على تثبيت أسعار بعض السلع وخفض أخرى خلال شهر رمضان، فهناك العديد من الدراسات التي قدمت للدولة في هذا الشأن.



وأضاف، في لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، الذي يعرض عبر فضائية «اكسترا نيوز»، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه في بداية أزمة كورونا بزيادة السعات التخزينية وزيادة رصيد المواد الخام من شهر إلى ستة أشهر حسب نوع السلعة، مشيرًا إلى حظر بعض الدول تصدير سلع كثيرة، ومن ضمنهم مصر.



وذكر أن الرصيد الذي كان موجودًا على أرض مصر يكفي من ستة إلى تسعة أشهر حسب نوع السلعة، مضيفًا أن هذا نفع الدولة في أمرين، الأول أنه على عكس العالم بأكمله الذي كان يعاني من محدودية السلع، وجه الرئيس بأن المواطن يمكنه شراء ما يريد، والثاني الحفاظ على استقرار الأسعار رغم التضخم العالمي والزيادة الموجودة في الأسعار على مستوى العالم.



وحول تحقيق التوازن بين الربح وتوفير السلع بأسعار مناسبة، أوضح أن ذلك يتم من خلال آليات السوق المهذبة، عن طريق تزويد المعروض ما يؤدي إلى المنافسة وبالتالي استقرار الأسعار، في الوقت نفسه الذي يكون لدى الدولة العديد من الآليات، من سلع تموينية ومبادرات وغيرها.





