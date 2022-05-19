ميدو: هناك لاعبين في الأهلي لا يقدموا المستوى المأمول

يرى أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن هناك العديد من اللاعبين داخل النادي الأهلي لا يقدموا المستوى المأمول منهم في الفترة الأخيرة مع المارد الأحمر.

وأضاف ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا المذاع على قناة المحور، أن هناك بعض اللاعبين في مباراة الأهلي والبنك الأهلي التي انتهت منذ قليل، لم يظهروا بالشكل الجيد.

وأوضح ميدو أن الفترة المقبلة تتطلب مجهود كبير من جانب بعض لاعبي الفريق الأحمر من أجل تحسين النتائج، مؤكدًا أن البنك الأهلي قدم مباراة كبيرة وكان يستحق الفوز بسبب العديد من الفرص الضائعة في المباراة.

وانتهت مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، بالمباراة التي جمعتهما ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.