 الوداد يؤدي مرانه الرئيسي استعداداً لمواجهة صن دوانز - بوابة الشروق
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الوداد يؤدي مرانه الرئيسي استعداداً لمواجهة صن دوانز

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 19 مايو 2023 - 5:14 م | آخر تحديث: الجمعة 19 مايو 2023 - 5:14 م

أدى فريق الوداد البيضاوي المغربي مرانه الرئيسي على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا استعداداً لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي.

ويتقابل الوداد وصن داونز في الرابعة عصر السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب صن دوانز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووصلت بعثة الوداد قبل يومين إلى جنوب أفريقيا من أجل أن يعتاد اللاعبون على الأجواء قبل المواجهة المُطالب فيها بطل أفريقيا بتحقيق الفوز بأي نتيجة أو التعادل الإيجابي بأي نتيجة أيضا من أجل ضمان الوصول إلى النهائي.

وكان الفريقان قد تعادلا الأسبوع الماضي في الدار البيضاء بنتيجة سلبية، في مباراة خاضها صن دوانز بنقص عددي من شوطها الأول لطرد أحد لاعبيه.


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