أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه من المهم الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، مشددا على أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، وموجها الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء السعودي، على حفاوة الاستقبال.

وقال الرئيس السيسي - في كلمته خلال أعمال الدورة العادية الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في مدينة جدة بالسعودية - إن الاعتماد على الجهود المشتركة لصياغة حلول حاسمة لقضايانا أصبح ضرورة ملزمة، معربا عن خالص تقديره لجهود الجزائر في دعم العمل العربي المشترك.