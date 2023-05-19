العاهل الأردني: عودة سوريا للجامعة العربية تسهم بجهود إنهاء أزمتها

قال عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، اليوم الجمعة، إن عودة دمشق للجامعة العربية "خطوة تسهم بجهود إنهاء أزمتها".

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في القمة العربية المنعقدة بمدينة جدة السعودية.

ورحب الملك عبد الله، "بعودة سوريا إلى الجامعة العربية"، قائلا إنها "خطوة مهمة نأمل أن تسهم في جهود إنهاء الأزمة"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وأوضح أن بلاده حذرت مرارا "من استمرار الأزمة السورية دون حل؛ حيث دفع الشعب السوري الشقيق ثمنها غاليا، وانعكست آثارها علينا جميعا".

وقال في سياق آخر، "ما تزال القضية الفلسطينية محور اهتمامنا، ولا يمكن أن نتخلى عن سعينا لتحقيق السلام العادل والشامل، والذي لن يتحقق إذا لم يحصل الشعب الفلسطيني الشقيق على حقه في الدولة المستقلة".

وتابع: "لا يمكن للسلام والأمن أن يتحققا مع استمرار بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وتدمير الفرص المتبقية لتحقيق (مبدأ) حل الدولتين؛ الذي يمنح للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، فالبديل عن ذلك سيضع المنطقة بأكملها على طريق الصراع المستمر".

وأوضح ملك الأردن أن "منظومة العمل العربي المشترك بحاجة دوما إلى التطوير والتجديد، وهنا يأتي دور جامعة الدول العربية في العمل على تعظيم التعاون وخاصة الاقتصادي بين دولنا، لمواجهة تحديات الأزمات الدولية".

ودعا إلى "تكثيف اللقاءات العربية الدولية على أعلى المستويات لتحقيق التكامل الاقتصادي في المنطقة وتوحيد الجهود (العربية) السياسية والأمنية"، قائلا: "لا مجال للتباطؤ في انتهاز الفرص أمامنا، تحقيقا لمصالح بلداننا وشعوبنا".