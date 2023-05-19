ضبط لحوم وأسماك مدخنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 11 محضرا بالبحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ وشوادر بيع اللحوم بمدن ومراكز المحافظة؛ للتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإنها مذبوحة داخل المجازر المعتمدة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.



وذكرت بلبع في بيان لها اليوم، شنت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أشرف محيي الدين، وبرفقة الدكتور هادي الجندي مدير إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم، بالاشتراك مع الرقابه التموينية، أسفرت عن تحرير 11 محضرا بنطاق مراكز رشيد والرحمانية والدلنجات وأبو حمص وذلك على النحو التالي:



٦ محاضر بمركز رشيد وضبط لحوم ومصنعات لحوم غير صالحه للاستهلاك الآدمي، و٣ محاضر بالرحمانيه وضبط لحوم وأسماك مدخنة غير صالحة للاستهلاك الادمي، وتحرير محضر بالدلنجات وضبط لحوم مفرومه غير صالحه للاستهلاك الآدمي، ولحوم مصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.