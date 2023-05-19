تحدث رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، عن المواجهة المرتقبة أمام الوداد المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف فريق صن داونز نظيره الوداد المغربي، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في الرابعة عصرا غدًا السبت، ضمن منافسات البطولة الإفريقية.

وقال موكوينا في المؤتمر الصحفي للمباراة: «نحن مرتاحون ولا نواجه أي ضعوطات نهائيًا، ونعلم دور جمهورنا في مباراة الغد».

وأضاف: «خضنا مباراة الذهاب بصفوف غير مكتملة ونجحنا في تحقيق نتيجة إيجابية، كما نقدر الوداد وخبرته في مثل هذه المباريات».

وتابع مدرب صن داونز: «قمنا بالتحضير لمباراة الوداد في ظروف مريحة، ونعيش لحظات سعيدة بعد تتويجنا بلقب الدوري، ونتمنى استمرارها في البطولة القارية».

وأوضح: «سنحاول التسجيل مبكرًا في مباراة الغد، ولا يمكننا ترك فرصة كهذه دون أن نصل إلى المباراة النهائية، ولم لا التتويج بهذه الكأس التي بذلنا من أجلها الكثير من الجهد».

وأتم: «لا نرى مجالا للتفريط في التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة دوري الأبطال، ونحن واثقون من ذلك».