رئيس الوزراء اللبناني: نثق في قدرة السعودية على إعادة لم الشمل العربي

أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، ثقة بلاده في قدرة المملكة العربية السعودية على إعادة لم الشمل العربي.



كما أكد ميقاتي - خلال أعمال القمة العربية الـ32 بمدينة جدة السعودية - احترام لبنان لكافة القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وقرارات الجامعة العربية وميثاقها، منوها باحترام بلاده الشديد لمصالح الدول العربية الشقيقة وسيادتها وأمنها الاجتماعي والسياسي، ومحاربة تصدير الممنوعات إليها وكل ما يسيء إلى الاستقرار فيها.



وأعرب رئيس الوزراء اللبناني عن تطلع بلاده لرعاية المملكة العربية السعودية للبنان ليتمكن من النهوض من جديد، داعيًا في الوقت ذاته لوضع خارطة طريق لعودة اللاجئين السوريين.