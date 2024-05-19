 إسنا تنفي أخبار منسوبة إليها عن مقتل مرافقين للرئيس الإيراني في حادث المروحية - بوابة الشروق
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إسنا تنفي أخبار منسوبة إليها عن مقتل مرافقين للرئيس الإيراني في حادث المروحية

محمد هشام ووكالات
نشر في: الأحد 19 مايو 2024 - 5:51 م | آخر تحديث: الأحد 19 مايو 2024 - 5:51 م

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