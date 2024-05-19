الهلال الأحمر الإيراني ينفي العثور على مروحية الرئيس

نفى الهلال الأحمر الإيراني، ما تداولته وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الأحد، بشأن العثور على مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي، التي تعرضت لحادث.

وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر في إيران، بيرحسين كوليوند، إن «الأخبار المتداولة حول العثور على مروحية رئيسي ومرافقيه غير صحيحة».

ونوه في تصريحات نقلتها وكالة «تسنيم» للأنباء، أن الجهود المبذولة لم تنجح في العثور على المروحية المنكوبة حتى الآن.

وفي وقت سابق، قال التليفزيون الرسمي الإيراني إن «أفرادًا داخل مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي، التي تعرضت لحادث مساء الأحد، مازالوا على قيد الحياة».

ونقلت وكالة «تسنيم» للأنباء، عن النائب التنفيذي للرئيس الإيراني تأكيده التواصل مع أحد الركاب، وشخص آخر من طاقم المروحية.

وأضاف: «اتصال الشخصين بنا يدل على أن خطورة الحادث لم تكن كبيرة.. البحث جار عن مروحية الرئيس، لكن نظراً للظروف الخاصة بالمنطقة فإن العمل يسير ببطء بعض الشيء».

وبحسب وكالة «إرنا»، تعرضت مروحية رئيسي والوفد المرافق له لحادث «هبوط صعب» في محافظة آذربايجان الشرقية شمال غرب إيران.

وقالت مصادر محلية إن المروحية التي تعرضت للحادثة كانت تقلّ رئيس إيران إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومحافظ آذربايجان الشرقية مالك رحمتي، وبعض المسئولين الآخرين.

وكانت المروحية التي سقطت هي واحدة من ثلاثة كانت تقل الرئيس الإيراني والوفد المرافق له.