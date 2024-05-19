 بن غفير يدعو نتنياهو لإقالة وزير الدفاع - بوابة الشروق
الأحد 19 مايو 2024 5:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

بن غفير يدعو نتنياهو لإقالة وزير الدفاع

أ ش أ
نشر في: الأحد 19 مايو 2024 - 4:00 م | آخر تحديث: الأحد 19 مايو 2024 - 4:00 م

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت.

ونسبت صحيفة "يديعوت آحرونوت"، اليوم الأحد، إلى بن غفير قوله في مقابلة معها - إن "هذه حكومة يمينية. وهناك مرشحون مُمتازون وجيدون، وسيكون لدى نتنياهو من يعينه".

وأضاف أن 32% من الفلسطينيين في الضفة الغربية متسامحون مع عملية طوفان الأقصى، مدافعا عن إعادة احتلال القطاع، وتشجيع ما أسماها بـ"الهجرة الطوعية" وهي مصطلح يستخدمه بن غفير ووزير المالية المتطرف الآخر سموتريتش، لوصف "الهجرة القسرية" بعد أن دمرت إسرائيل البنية التحتية في القطاع.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك