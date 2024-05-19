بن غفير يدعو نتنياهو لإقالة وزير الدفاع

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت.

ونسبت صحيفة "يديعوت آحرونوت"، اليوم الأحد، إلى بن غفير قوله في مقابلة معها - إن "هذه حكومة يمينية. وهناك مرشحون مُمتازون وجيدون، وسيكون لدى نتنياهو من يعينه".

وأضاف أن 32% من الفلسطينيين في الضفة الغربية متسامحون مع عملية طوفان الأقصى، مدافعا عن إعادة احتلال القطاع، وتشجيع ما أسماها بـ"الهجرة الطوعية" وهي مصطلح يستخدمه بن غفير ووزير المالية المتطرف الآخر سموتريتش، لوصف "الهجرة القسرية" بعد أن دمرت إسرائيل البنية التحتية في القطاع.