ترامب يسعى هاتفيا مع بوتين وزيلينسكي لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

قال البيت الأبيض اليوم الاثنين، إن الرئيس دونالد ترامب أصابه "الاحباط " من نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وذلك قبل مكالمات هاتفية منفصلة مع كليهما اليوم، في مسعاه لإحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار في الحرب في أوكرانيا.

وقال نائب الرئيس جي دي فانس، إن ترامب أصبح "أكثر انفتاحا" على الابتعاد عن محاولته لإنهاء الحرب.

وأعرب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مطلع الأسبوع الجاري، عن آماله في أن يكون اليوم الاثنين "يوما مثمرا" ويتحقق وقف إطلاق النار.

وستشمل جهوده أيضا إجراء مكالمات هاتفية مع قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، لوسائل الإعلام اليوم الاثنين، أن بوتين وترامب سيتحدثان في الساعة الخامسة مساء بتوقيت موسكو (1400 بتوقيت جرينتش).

ووصف المحادثة بأنها "مهمة، مقارنة بالمحادثات التي جرت في إسطنبول" الأسبوع الماضي بين المسئولين الروس والأوكرانيين، وهي أول مفاوضات من نوعها منذ مارس 2022.

ويسعى ترامب بشدة لإنهاء الحرب التي بدأت في فبراير 2022، وهذا يجعل من هذه المحادثات اختبارا جادا لسمعته كصانع صفقات بعد زعمه بأنه سيحل الصراع بشكل سريع بمجرد عودته إلى البيت الأبيض، إن لم يكن حتى قبل توليه منصبه.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، للصحفيين اليوم الاثنين، قبل إجرائه المكالمتين الهاتفتين: "لقد أصابه الإحباط والملل من طرفي الصراع".

وأضافت: "لقد أوضح للجانبين أنه يريد أن يرى حلا سلميا ووقفا لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن".

يشار إلى أن الرئيس الجمهوري يعتمد على فكرة أن قوة شخصيته وتاريخه الشخصي مع بوتين سيكونان كافيين لكسر أي عائق أمام توقف القتال.