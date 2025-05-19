أكد معتز البطاوي، المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، أن ناديه لم يُبدِ أي اعتراض على مقترح إلغاء الهبوط من الدوري الممتاز، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية المساواة بين جميع الأندية، سواء الجماهيرية أو تلك التابعة للشركات.

وقال البطاوي في تصريحات إذاعية:" لم نمانع فكرة إلغاء الهبوط، ونحترم جميع الأندية الجماهيرية، لكن تساءلنا خلال الاجتماع مع رابطة الأندية: ماذا لو تعرض نادٍ من أندية الشركات لنفس الأزمة؟ هل سيتم اتخاذ نفس القرار؟ نرى أن هناك نوعًا من الحماية الخاصة لبعض الأندية دون غيرها."

وأضاف:" طرحنا العديد من القضايا التي تؤثر على جودة كرة القدم المصرية، مثل صلاحية الملاعب، والإخراج التلفزيوني، وصبية الملاعب، والحضور الجماهيري، وجودة المنتج الكروي بشكل عام، فهناك الكثير من التفاصيل التي تحتاج إلى إعادة نظر وتطوير شامل."

وأشار البطاوي إلى أن اختيار ملعب السويس لاستضافة مباريات الفريق في الدوري الممتاز جاء بناءً على عامل الجماهير، قائلًا:" فكرنا في اللعب على ملعب السويس بسبب التواجد الجماهيري، وطرحنا خلال الاجتماع رؤيتنا بأن النقاش حول إلغاء الهبوط يجب أن يعود بالنفع على الجميع، لا أن ينحصر في الأندية الجماهيرية فقط."

وتابع:" هدفنا في سيراميكا كليوباترا أن يحب الناس كرة الفريق، كما يحبون أندية أخرى، فالجمهور يستحق أن يستمتع بجودة عالية من الأداء الكروي أياً كان اسم الفريق."

وفيما يتعلق بملف اللاعبين الأجانب، قال البطاوي:" كنا من الداعمين لمقترح زيادة عدد الأجانب، ولم نتحفظ على مشاركة خمسة لاعبين أجانب مع استبعاد لاعب واحد من القائمة، لكن المقترح قوبل بالرفض من بعض الأندية بداعي الأعباء المالية. والحقيقة أن اللاعب المصري أصبح أغلى من نظيره الأجنبي، بل إن التعاقد مع لاعب أجنبي بات أقل تكلفة."

وأكد أن فريقه يسير بخطى ثابتة نحو التطور رغم قلة التوفيق في بعض المباريات، مضيفًا:" نمتلك جهازًا فنيًا متميزًا بقيادة الكابتن علي ماهر، ونواصل البناء والتطوير موسمًا بعد آخر، ونطمح في التتويج بلقب كأس عاصمة مصر للموسم الثالث تواليًا، إلى جانب تحسين موقعنا في جدول الدوري."

واختتم البطاوي تصريحاته بالحديث عن تأجيل مباراة فريقه أمام بيراميدز:" طرحنا إمكانية تأجيل المباراة دعمًا لممثل مصر في نهائي الكونفدرالية، ولم نعترض على الفكرة، لكن الظروف وتعقيدات الجدول حالت دون الموافقة من قبل الرابطة. في الوقت الحالي، لا حديث يعلو على هدف إنهاء الدوري بنجاح والتتويج بالكأس، وما بعد ذلك سيكون لكل حادث حديث."