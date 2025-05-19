إعلام سوداني: البرهان يختار كامل إدريس لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء

نقلت صحيفة «الكرامة» السودانية، عن مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، سيصدر قرارًا بتعيين كامل إدريس في منصب رئيس مجلس الوزراء، مع منح صلاحيات واسعة له.

ويأتي هذا التوجه في ظل الأوضاع المتردية التي تعاني منها مؤسسات الدولة التنفيذية، حيث يسعى المسئولون إلى سد الفراغ الذي خلفه غياب رئيس الوزراء.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذا التعيين خلال الأيام القليلة المقبلة، مما يعكس الحاجة الملحة لتفعيل العمل الحكومي في ظل التحديات الراهنة.

ويواجه رئيس الوزراء المرتقب عددًا من الملفات المعقدة، في وقت تشهد فيه البلاد تطورات سياسية واقتصادية متسارعة.

وظل منصب رئيس الوزراء في السودان شاغرًا منذ استقالة الدكتور عبدالله حمدوك قبل نحو أربعة سنوات، مما زاد من تعقيد الأوضاع في البلاد.

وُلد الدكتور كامل إدريس، في قرية الزورات شمال دنقلا، والتي تقع في شمال السودان، وهو ينتمي إلى مجتمع النوبة. عُرف بإسهاماته القيمة في مجالات الملكية الفكرية، حيث شغل منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، وأمينا عاما للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (أوبوف).

حصل إدريس على بكالوريوس الفلسفة من جامعة القاهرة، كما نال ليسانس الحقوق من جامعة الخرطوم. وبعد ذلك، حصل على شهادة الدكتوراة في القانون الدولي من المعهد العالي للدراسات الدولية في جامعة جنيف بسويسرا.

وتتميز مسيرته الأكاديمية أيضاً بعدد من الشهادات في القانون والعلوم السياسية والشئون الدولية والمالية من معاهد عليا للدراسات الدولية في جنيف.

عمل كامل إدريس أستاذاً في الفلسفة والقضاء بجامعة القاهرة، وأستاذاً في القضاء بجامعة أوهايو، وأستاذاً في القانون الدولي وفي قانون الملكية الفكرية بجامعة الخرطوم. كما تم تعيينه أستاذاً فخرياً للقانون بجامعة بكين.

ويُعتبر إدريس شخصية محورية في الدبلوماسية السودانية، حيث توسط بين الفرقاء في الأزمات الحادة التي شهدتها البلاد، كما مثّل السودان في مؤتمرات دولية وإقليمية عديدة، وألقى محاضرات في مواضيع أكاديمية متقدمة.