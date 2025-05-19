شيرينجهام: كنت أتمنى تواجد صلاح في الجيل الذهبي لمانشستر يونايتد

أشاد تيدي شيرينجهام أسطورة مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا بما قدمه ليفربول تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت بعد التتويج بلقب البريميرليج.

وقال شيرينجهام في برنامج «رقم 10» على القناة «الأولى»: " ليفربول فريق رائع قدم مستوى مميز، أنا من لندن وأذهب للملعب دائمًا عندما يأتي ليفربول إلى المدينة لمشاهدة الفريق".

واضاف: "ليفربول رائع وسلوت يقدم مستوى مميز، كلوب وضع قاعدة قوية من اللاعبين، سلوت لم يعاني كثيرًا ولكنه احسن استغلال واستمرار الفريق بعد فترة كلوب".

وبسؤاله هل كنت تتمنى اللعب بجانب صلاح قال: " صلاح أحد الأجنحة التي يأتي من الطرف ويصنع ويسجل الأهداف، مثلما كان يفعل جيجز، ولكن بالطبع كنت اتمنى تواجد محمد صلاح في الجيل الذهبي لليونايتد".

وتابع شيرينجهام: " اتشوق لرؤية محمد صلاح في الموسم الجديد، اللاعب يحظى بدعم كبير والجماهير تسانده، صلاح في كامل لياقته وأمامه ثلاثة أو اربعه سنوات للاستمرار على نفس النهج".

وعن مرموش قال: " اضاع ركلة جزاء بالأمس أمام كريستال بالاس ولكن يجب عليك أن تاخذ المواقف والصعوبات أمامك لتحقيق النجاح، اتطلع لرؤيته في الموسم المقبل بشكل جيد مع جوارديولا"