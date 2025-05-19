اعترف مرشح المعارضة جيورجي سيميون بهزيمته في انتخابات الرئاسة الرومانية وهنأ منافسه عمدة العاصمة بوخارست نيكوشور دان بالفوز.



وأعلن مكتب الانتخابات المركزي في رومانيا في وقت متأخر من مساء الأحد عن تقدم نيكوشور دان في الانتخابات بحصوله على 53.98% من أصوات الناخبين، وذلك بعد فرز 99.19% من إجمالي عدد الأصوات.

وأشارت بيانات مكتب الانتخابات إلى أن جيورجي سيميون الذي يقود "التحالف من أجل اتحاد الرومانيين" اليميني، حصل على 46.02% من الأصوات.



جدير بالذكر أن سيميون تقدم في الجولة الأولى من الانتخابات، التي جرت يوم 4 مايو، حيث حصل على 41%، بينما حصل منافسه الرئيسي دان على 21%.

وجرت انتخابات الرئاسة في رومانيا بعد فضيحة كبرى هزت المشهد السياسي الروماني في نوفمبر الماضي، حين تصدر مرشح اليمين المتطرف كالين جورجيسكو في الجولة الأولى من الانتخابات، وألغت المحكمة الدستورية نتائج هذه الجولة للشبهات بتدخل خارجي في الانتخابات.

وفي فبراير الماضي وجهت النيابة العامة تهم جنائية إلى جورجيسكو، بما فيها التمويل غير الشرعي لحملته.

ورفض مكتب الانتخابات المركزي طلب جورجيسكو للترشح للانتخابات مجددا على خلفية التحقيقات معه وتوجيه التهم إليه.