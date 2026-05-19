رئيس لجنة سلامة الغذاء بالبيطريين سابقا: دوران أسياخ الشاورما لأكثر من 12 ساعة كارثة صحية

قالت الدكتورة شيرين زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة الأطباء البيطريين سابقًا، إن التحذيرات المنتشرة بشأن تناول الشاورما من الخارج مرتبطة بطريقة الطهي والعرض.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الإثنين، أنها رصدت آلية إعداد الشاورما، والتي توضع بالبراميل غير المخصصة للأغذية، لتتبيلها لفترات طويلة، ثم تُكبس وتوضع على الأسياخ المُخصصة لها.

ورأت أنه لا داعي لإجراء أبحاث لإثبات خطورة الشاورما، قائلة: «عامود الشاورما الضخم لا تصل له النار إلى عمقه فبالتالي إذا كان شاورما فراخ فهو محمل ببكتيريا السالمونيلا، لأن عدد الميكروبات اللي بنسميه العد البكتيري فيه يتزايد ويتضاعف لأسباب عديدة».

وأكملت: «عدد الساعات اللي بيلف فيها عامود الشاورما لمدة تزيد عن الـ12 ساعة لحد ما يخلص دي في حد ذاتها كارثة صحية».

وأشارت إلى أن بعض المحلات تحفظ المتبقي من هذه العواميد للأيام التالية، قائلة: «بيتم لفه وحفظه وبعدين أرجعه تاني يقعد يسيح ويلف على النار الملاصقة للأجزاء الخارجية فقط».

وتابعت: «كل اللي بقوله لحضرتك مقدمات ومسببات لما يسمى المشاكل الصحية التي تعود نتيجة العد البكتيري المتضاعف لهذه الظروف للحفظ غير السليم والعرض والتداول غير السليم».

وأكدت أنها وزملائها لا يُعارضون الشاورما نفسها، موضحة أن انتقاداتهم موجهة لطرق التتبيل والحفظ والطهي.

ودعت مفتشي وزارة الصحة المعنيين بهذا الملف، بفحص هذه الشاورما المتواجدة بالأسواق، مؤكدة أنها لا تطعن على كفاءتهم وقدراتهم.

وذكرت أنها لن تعتذر إذا ثبت عدم صحة افتراضها لاحقًا، قائلة: «أنا مش هعتذر لحد لأن أنا كلامي كلام علمي ومفيهوش أي نوع من الإفتاءات».

واقترحت تصغير أحجام أسياخ الشاورما، لحل هذه المشكلة، قائلة: «الحل إن ميعملش ليا سيخ الشاورما الضخم الرهيب كله ويقعد بالساعات والأيام».