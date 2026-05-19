مانشستر سيتي يواجه بورنموث وديربي لندن.. تعرف على أبرز مباريات اليوم 19 مايو 2025

أحمد زاهر
نشر في: الثلاثاء 19 مايو 2026 - 10:49 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 مايو 2026 - 10:50 ص

 تترقب جماهير كرة القدم اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026، مواجهات قوية ضمن الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط صراع محتدم بين الأندية الكبرى على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية قبل نهاية الموسم.

بينما منتخب مصر للناشئين يواجه المغرب في الجولة الأخيرة بأمم إفريقيا مساء اليوم، في مواجهة هامة للفراعنة الصغار لحسم بطاقة التأهل.

وفيما يلي أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

مباريات الدوري الإنجليزي

بورنموث × مانشستر سيتي- في تمام الساعة 8:30 مساءً - القناة الناقلة: بي إن سبورتس HD1

تشيلسي × توتنهام - في تمام الساعة 9:15 مساءً - القناة الناقلة: بي إن سبورتس HD2

مباراة منتخب مصر للناشئين

مصر × المغرب - في تمام الساعة 10:00 مساءً - : بي إن سبورتس HD5


