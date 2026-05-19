السيرك القومي يستعد لافتتاح الموسم الصيفي بالعريش في شمال سيناء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقبل اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بمكتبه في ديوان عام المحافظة بمدينة العريش، وفد السيرك القومي التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بوزارة الثقافة، وذلك في إطار الاستعدادات لافتتاح الموسم الصيفي لعروض السيرك القومي بمدينة العريش.

وأكد المحافظ أن استضافة السيرك القومي تأتي في إطار اختيار شمال سيناء عاصمة للثقافة المصرية، بما يعكس اهتمام الدولة بدعم الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية بالمحافظة.

وضم الوفد كلاً من ليلى الجوهري مدير السيرك القومي بالعريش، وعبدالله الأبياري المشرف على الموسم الصيفي، وعربي أبو سنة مدير إدارة العرض بالعريش.

ومن المقرر افتتاح عروض السيرك القومي بمدينة العريش في أول أيام عيد الأضحى المبارك، ضمن برنامج فني وترفيهي متنوع لأهالي المحافظة وزائريها خلال الموسم الصيفي.