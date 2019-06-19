رئيس جامعة بني سويف يتفقد عددا من الكليات بالمجمع الثاني للجامعة

أجرى صباح اليوم، الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، جولة تفقدية داخل عدد من الكليات بالمجمع الثاني للجامعة بشرق النيل، شملت الامتحانات ومعامل الاختبارات الإلكترونية بكلية السياسة والاقتصاد، ومعمل اللغات بكلية التعليم الصناعي، ومركز الطباعة والنشر الجديد.

وأوضح رئيس الجامعة أن جولته تأتي انطلاقاً من حرصه على متابعة سير وانتظام العمل بشكل دوري، والتواصل المباشر مع الطلاب للتعرف على ما قد يعترضهم من مشاكل خلال حياتهم الجامعية، والاطمئنان على سير الامتحانات.

وأكد حسن خلال الجولة، ضرورة تضافر كافة الجهود لتوفير متطلبات الامتحانات وفق الأداء الأمثل، وتوفير التأمين اللازم لمقار الامتحانات والتدابير الخاصة بالراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم، من حيث توفير الإضاءة والتهوية المناسبة في اللجان، وتواجد الأساتذة والمراقبين، وتوفير سيارات الإسعاف بجوار اللجان.