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كوت ديفوار تهزم زامبيا برباعية قبل أمم إفريقيا

شريف أبوحمد
نشر فى : الأربعاء 19 يونيو 2019 - 7:50 م | آخر تحديث : الأربعاء 19 يونيو 2019 - 7:57 م

نجح منتخب كوت ديفوار في تحقيق فوز عريض على زامبيا بنتيجة (4-1)، ضمن آخر الاستعدادات الودية للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.

وسجل أهداف منتخب ساحل العاج جوناثان كودجيا بالدقيقة 29 وجان ميشيل سيري في الدقيقة 41، وماكسويل كورنيه بالدقيقة 57، وويلفريد بوني قبل نهاية المباراة بـ6 دقائق، بينما هدف زامبيا الوحيد فاشون ساكالا في الدقيقة 13 من ركلة جزاء.

وتتواجد كوت ديفوار في المجموعة الرابعة التي تضم المغرب ونامبيا وجنوب إفريقيا، بينما لم تنجح زامبيا في التأهل لكأس الأمم خلال النسخة الحالية.

وتنطلق منافسات كأس الأمم الإفريقية يوم الجمعة المقبلة بلقاء الافتتاح بين المنتخب الوطني وزيمبابوي على ستاد القاهرة الدولي.


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