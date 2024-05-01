أسعار النفط تتراجع عالميا لليوم الثالث على التوالي

انخفضت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة اليوم، مواصلة التراجع لليوم الثالث على التوالي وذلك بالتزامن مع ارتفاع مخزونات الخام وإنتاجه بالولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 95 سنتا إلى 85.38 دولار للبرميل.. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو 1.16 دولار إلى 80.77 دولار للبرميل.. وهبط الخامان القياسان بأكثر من واحد بالمئة.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أمس، أن إنتاج الولايات المتحدة ارتفع إلى 13.15 مليون برميل يوميا في فبراير من 12.58 مليون برميل يوميا في يناير، وهي أكبر زيادة شهرية في نحو ثلاث سنوات ونصف السنة.