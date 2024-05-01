الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على قرى وبلدات جنوب لبنان

كثف الكيان الإسرائيلي، قصفه على قرى وبلدات جنوب لبنان.

وأفادت مصادر ميدانية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ 15 غارة جوية منذ أمس الثلاثاء إلى اليوم، حيث أغار الليلة الماضية على بلدة العديسة وبلدات عيترون وميس الجبل والخيام.

وأضافت المصادر، أن القصف الجوي رافقه عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة من موقع جل العلام الإسرائيلي باتجاه بلدة الناقورة في القطاع الغربي جنوب لبنان.

ويواصل الكيان الإسرائيلي تصعيده على بلدات وقرى جنوب لبنان، بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها.