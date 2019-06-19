البرهان يؤكد رفض المجلس الانتقالي أى تدخل إقليمي أو دولي فى الشأن السوداني

أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، اليوم الأربعاء، رفض المجلس لأي تدخلات إقليمية ودولية في الشأن السوداني.

ودعا البرهان كل القوى السياسية، بما فيها قوى إعلان الحرية والتغيير للجلوس والتوافق الذي يخرج البلاد من الأزمة الراهنة.

وقال في كلمة خلال لقاء نظمته النقابة العامة للمهن الطبية والصحية بالسودان نقلتها وكالة السودان للأنباء اليوم: "نحن حتى الآن لا نضع شروطًا ولاعراقيل أمام التفاوض، وكل طرف سوداني همه مصلحة البلاد، نحن نستمع إليه لأننا جئنا كي نستجيب لطلبات الشعب".

وتعهد البرهان برفض أي حل يقصي أية طائفة من طوائف الشعب، وأضاف "لن نرضى بأن تكون الفترة الانتقالية محل تجاذب وخلاف، ووضع العراقيل أمام تنفيذ مطالب الشعب".

وأشار إلى أن الشعب السوداني خرج من أجل تغيير نظام شمولي، ولكن ليس لكي يستبدله بنظام شمولي آخر تحتكر فيه السلطة جهة معينة.

وأوضح البرهان أن انحياز القوات المسلحة للشعب جاء لخدمته والمحافظة على مقدراته، وعلى وحدة السودان، ولم يكن هدفها الاستئثار بالسلطة، لذلك دعت للتفاوض مع القوى السياسية من أجل تهيئة البيئة للحريات العامة للتأسيس لانتخابات حرة ونزيهة.

ودعا البرهان الجميع للتفاوض حول ترتيبات الفترة الانتقالية، مؤكدًا استعدادهم للتفاوض مع قوي الحرية والتغيير، لكنه أوضح أن المجلس العسكري لن يقبل بأي رأي يقصي أحدا من أبناء الشعب الذي خرج لإنهاء نظام شمولي، ولن يقبل بالعودة لنظام شمولي آخر.

وبشأن أحداث فض الاعتصام، قال البرهان "رغم أن الاعتصام كان ساحة للأجانب والمخابرات تحملناه، ولم نسع لفضه لأننا نعتبره رمزا للثورة والشباب"، مشيرا إلى أن أحداث فض الاعتصام صاحبتها شائعات وتضليل واسع النطاق وحملة استهدفت صورة المجلس العسكري والقوات المسلحة والدعم السريع، مضيفا أنهم في انتظار نتائج التحقيق، ولكنه أكد أن القوات المسلحة ستظل عصية أمام كل عميل وخائن.

وأكد البرهان أن المجلس العسكري لن يسمح بضياع البلاد أو إنزلاقها إلى فتنة، وأنهم سيعملون للخروج بالبلاد لمناخ طبيعي وديمقراطي تستحقه.

ودعا الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان اليوم الأربعاء، قوى الحرية والتغيير إلى استئناف التفاوض في أسرع وقت ممكن، وأكد جاهزية المجلس لتكملة الحوار.