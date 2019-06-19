تراجع غير متوقع لعدد مشروعات الإسكان الجديدة في أمريكا الشهر الماضي

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت الثلاثاء، تراجع عدد مشروعات الإسكان الجديدة التي بدأ العمل فيها في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي على خلاف التوقعات.

وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التجارة الأمريكية، فإن مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي، تراجعت بنسبة 9ر0% مقارنة بالشهر السابق ليصل المعدل السنوي إلى 269ر1 مليون وحدة خلال مايو الماضي، مقابل ما يعادل 281ر1 مليون وحدة سنويا وفقا للبيانات المعدلة خلال نيسان/أبريل الماضي.

جاء هذا التراجع على خلاف توقعات المحللين، الذين كانوا يتوقعون ارتفاع المبيعات خلال الشهر الماضي إلى ما يعادل 239ر1 مليون وحدة سنويا مقابل 235ر1 مليون وحدة سنويا وفقا للتقديرات الأولية في الشهر السابق.

جاء هذا التراجع غير المتوقع على خلفية تراجع عدد المشروعات الجديدة في شمال شرق الولايات المتحدة بنسبة 5ر45% إلى ما يعادل 73 ألف وحدة سنويا مقابل 134 ألف وحدة خلال أبريل الماضي.

كما تراجع عدد المشروعات الجديدة، في الغرب الأوسط الأمريكي بنسبة 8% شهريا ، وتراجع في الغرب الأمريكي بنسبة 4ر2%، في حين زاد العدد في الجنوب الأمريكي بنسبة 2ر11% خلال مايو الماضي.

كما أشار تقرير وزارة التجارة إلى تراجع عدد مشروعات بناء المنازل ذات الوحدة الواحدة بنسبة 4ر6% إلى ما يعادل 820 ألف وحدة سنويا، في حين ارتفع عدد المساكن متعددة الوحدات بنسبة 9ر10% إلى ما يعادل 449 ألف وحدة سنويا خلال مايو الماضي.

وذكر تقرير وزارة التجارة الأمريكية أن عدد تراخيص البناء الصادرة في مايو الماضي ارتفع بنسبة 3ر0% إلى ما يعادل 294ر1 مليون وحدة سنويا، مقابل 290ر1 مليون وحدة في الشهر السابق.

يذكر أن تراخيص البناء تمثل مؤشرا للطلب المستقبلي على المساكن. وكان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 3ر0% إلى ما يعادل 3ر1 مليون وحدة سنويا مقابل 296ر1 مليون وحدة سنويا في فبراير الماضي.