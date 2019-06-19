لاعبو منتخب بوروندي يؤكدون جاهزيتهم لأمم إفريقيا

شدد لاعبو المنتخب البوروندي على جاهزيتهم للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ستقام بمصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

ويلعب المنتخب البوروندي، الذي يشارك للمرة الأولى في المسابقة القارية، بالمجموعة الثانية في مرحلة المجموعات للبطولة، التي تجرى مبارياتها باستاد الأسكندرية، برفقة منتخبات نيجيريا ومدغشقر وغينيا.

وأشار لاعبو منتخب بوروندي في تصريحات صحفية عقب وصولهم لمدينة الإسكندرية اليوم الأربعاء، إلى أن التأهل لكأس الأمم الأفريقية هو إنجاز عظيم يحسب لهذا الجيل من اللاعبين.

وقال محمد إبيسا لاعب المنتخب البوروندي "سعداء بالوصول الى تلك الرحلة. لقد حققنا انجازًا كبيرًا بالوصول الى اللعب مع أقوى المنتخبات الإفريقية للمرة الأولى ، المنتخب استعد جيدا للبطولة من خلال تجارب ودية قوية أمام منتخبي تونس والجزائر .

واضاف إبيسا: "لدينا طموح كبير فى التأهل لدور الستة عشر للبطولة وواثقون من أنفسنا وجميع الحظوظ فى المجموع متساوية من أجل التأهل للدور الثاني".

من جانبه، قال سليماني نديكومانا "التأهل للمرة الأولى يعد إنجازا بكل المقاييس. أصبح لدينا الخبرة الكافية لتحقيق المفاجأة فى البطولة. هدفنا التأهل لدور الستة عشر، لدينا منتخب قوي و فريقنا كامل وليس لدينا أي غيابات".

من جانبه، أكد سايدو براهينو أن اللاعبين فخورون بمنتخب بلادهم ولديهم من الطموح ما يؤهلهم للوصول للدور التالي.

وأضاف: "سنبذل أقصى الجهد، لأن الجماهير تنتظر منا أفضل أداء، الفريق اكتسب خبرة جيدة جدا من المباريات الودية، و حان الوقت أن نتحمس لمواجهة منتخبات أفريقيا الأخرى و مستعدون للتحدي".

ويستهل منتخب بوروندي مشواره في أمم إفريقيا بمواجهة من العيار الثقيل أمام منتخب نيجيريا، الذي يمتلك ثلاثة ألقاب في البطولة، يوم السبت القادم.