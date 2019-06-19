ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات الأمريكية

أنهت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب تعاملات الثلاثاء بالسوق الأمريكية على ارتفاع ملموس في ظل استمرار معاناة الدولار قبل إعلان قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بشأن أسعار الفائدة غدا الأربعاء.

ورغم أن التوقعات تشير إلى أن لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي ستبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، فإنه من المتوقع أيضا أن يشير البيان الصادر عن اللجنة إلى توقيت خفض الفائدة في المستقبل.

وارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى 62ر97 نقطة، بعد أن كان قد ارتفع في بداية التعاملات إلى 77ر97 نقطة.

وارتفع سعر المعدن الأصفر في تعاملات اليوم الثلاثاء بمقدار 80ر7 دولار أي بنسبة 6ر0% إلى 70ر1350 دولار للأوقية تسليم آب/أغسطس المقبل. كان سعر الذهب قد ارتفع بمقدار 60ر1 دولار أي بنسبة 1ر0% إلى 90ر1342 دولار للأوقية أمس.

وارتفع سعر الفضة بمقدار 164ر0 دولار إلى 993ر14 دولار للأوقية تسليم يوليو المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0565ر0 دولار إلى 7030ر2 دولار للرطل تسليم تموز/يوليو المقبل.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، – أظهرت بيانات اقتصادية نشرت الثلاثاء تراجع عدد مشروعات الإسكان الجديدة التي بدأ العمل فيها في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي على خلاف التوقعات.

وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التجارة الأمريكية، فإن مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي، تراجعت بنسبة 9ر0% مقارنة بالشهر السابق ليصل المعدل السنوي إلى 269ر1 مليون وحدة خلال مايو الماضي، مقابل ما يعادل 281ر1 مليون وحدة سنويا وفقا للبيانات المعدلة خلال نيسان/أبريل الماضي.

جاء هذا التراجع على خلاف توقعات المحللين، الذين كانوا يتوقعون ارتفاع المبيعات خلال الشهر الماضي إلى ما يعادل 239ر1 مليون وحدة سنويا مقابل 235ر1 مليون وحدة سنويا وفقا للتقديرات الأولية في الشهر السابق.