«التموين» و«القابضة الغذائية» تناقشان تطوير ودمج شركات السلع

اجتمع وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بأعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمناقشة الخطة الاستراتيجية التي تم وضعها بالتعاون مع أحد أكبر المكاتب الاستشارية، لتطوير ودمج بعض الشركات التابعة للشركة القابضة ومنها شركتي قها وادفينا.

وأكد الوزير، أهمية تعزيز الاستفادة من الأصول التابعة لشركتي قها وادفينا، وتطوير خطوط الإنتاج، وتحسين أوضاع العاملين ورفع كفاءتهم، والاستفادة من العلامة التجارية المتميزة لقها وادفينا وما لها من تاريخ طويل بالأسواق المصرية والخارجية، وتعاظم دور الشركتين في ظل تنامي السوق المصرى وزيادة عدد المستهلكين، ويهدف تطوير شركتي قها ودفينا إلى تعزيز قيمة المنتجات الوطنية في السوق المحلي والعربي والدولي وزيادة قدرتها التنافسية وزيادة الفرص التصديرية.

وأشار الوزير إلى أهمية دور وزارة قطاع الأعمال العام واشتراكها مع وزارة التموين في إعداد مثل هذه الخطط الاستراتيجية لدمج، وتطوير الشركات التابعة ومنها شركتي قها وادفينا، لتعظيم الاستفادة من الخبرات المشتركة لدى الوزارتين.

من جهته، قال اللواء أحمد حسانين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن الشركة لديها مخطط استراتيجي لتطوير بعض الشركات التابعة، على أن يتم البدء بتطوير شركتي قها وادفينا، كما سيتم تشكيل فريق عمل من الشركة القابضة والشركات التابعة لها، ووزارة قطاع الاعمال العام وأعضاء المكتب الاستشاري، لمتابعة تنفيذ مخطط التطوير وإعادة هيكلة ودمج شركتي قها وادفينا.