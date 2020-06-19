 انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بجنوب سيناء في بداية يوليو المقبل - بوابة الشروق
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انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بجنوب سيناء في بداية يوليو المقبل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
رضا الحصري
نشر في: الجمعة 19 يونيو 2020 - 2:59 م | آخر تحديث: الجمعة 19 يونيو 2020 - 2:59 م

تستعد مديرية الصحة بمحافظ جنوب سيناء، لانطلاق فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، والتي شنتها وزارة الصحة .
وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة، إن الحملة ستنطلق في بداية شهر يوليو المقبل، للأطفال مواليد الفترة من 1 يناير 2016 حتى 22 مارس ،2018 وذلك بجميع مكاتب الصحة، والمراكز الطبية، ومراكز رعاية الامومة، والطفولة، والوحدات الصحية بالمحافظة.
وأكد وكيل الوزارة أن التطعيم سيجرى على جرعتين بالحقن سولك، و الفصل بين الجرعتين بشهر كامل، وذلك في ضوء جهود وزارة الصحة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.
وأوضح أنه جرى أعداد فرق طبية للتطعيم، وتدريبهم على أعمال التطعيم والتسجيل والحفاظ على الطعوم.

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