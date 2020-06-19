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ارتفاع عدد المصابين بكورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 815 حالة

علم فلسطين
علم فلسطين
رام الله - د ب أ
نشر في: الجمعة 19 يونيو 2020 - 11:13 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 يونيو 2020 - 11:13 ص

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية اليوم الجمعة إلى 815 حالة بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أنه تم تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا صباح اليوم بواقع 18 حالة في الخليل، وحالة واحدة في بيت لحم، وأخرى حالة في مدينة نابلس.

وأشارت الوزارة إلى أنه كان تم تسجيل 50 إصابة بالفيروس يوم أمس في الضفة الغربية وشرق القدس، لترتفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 815 إصابة، بينها 240 إصابة نشطة.

وأعلنت الوزارة أمس أن الأراضي الفلسطينية دخلت في موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا، مؤكدة على ضرورة تقيد جميع المواطنين الفلسطينيين بإجراءات السلامة والوقاية في ظل ارتفاع قياسي لعدد الإصابات.

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