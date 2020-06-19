حجازى: تشكيل غرف عمليات مركزية وفرعية لرصد الغش الإلكترونى على مستوى الجمهورية



يتسلم رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم المدارس التى ستعقد فيها هذه اللجان، مع تعيين نوبتجيات من العاملين بتلك اللجان للتأكد من تعقيمها بمعرفة الشركات المتخصصة المكلفة بذلك مع التوقيع بتعقيمها.



وقال رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة، فى تصريحات صحفية، أمس، إنه تم إرسال تعليمات مشددة إلى المديريات التعليمية للانتهاء من فرش اللجان اليوم، لتبدأ شركات التعقيم عملها من الغد، مع التأكيد على تواجد عامل العهدة بالمدرسة يوميا وتكليفه بالمبيت داخل مقر اللجنة حتى تتمكن شركات التعقيم من مباشرة أعمالها طبقا للجدول الزمنى المعتمد، لافتا إلى أنه سيتم تعقيم اللجان يوميا.



وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تركيب بوابات التعقيم على مداخل اللجان مع توزيع كواشف الحرارة ومعدات وأجهزة التعقيم وأدوات الحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين على المديريات الإدارات التعليمية والتى بدأت بدورها فى توزيعها على المدارس، لافتا إلى ضرورة حضور الطلاب مبكرا قبل بداية الامتحان بساعتين أى فى الثامنة صباحا لقياس درجة الحرارة وتسليمهم الكمامات وغطاء القدم قبل دخول اللجان.



وتابع: «أنه تم تشكيل غرفة العمليات المركزية بالوزارة حيث تم ربطها بغرف العمليات الفرعية بالمديريات والإدارات التعليمية لمتابعة أى شكاوى خاصة بالامتحان ورصد أى محاولة للغش الإلكترونى».



ومن جانبه، قال مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، خالد حجازى، إنه تم استلام 13 ألف كمامة و٧٦٠ ألف غطاء أحذية بلاستيك و١٢٦ ألف جوانتى، و١٢٦ ألف عبوة من الكحول والمطهرات وسيتم تسليمها اليوم إلى رؤساء اللجان بعد استلامهم للمدارس.



وأضاف حجازى، أن هناك تعاونا تاما وتنسيقا كاملا بين قيادات المديرية وأعضاء مجالس الأمناء والمعلمين ونقابة المعلمين وجميع الجهات والمديريات الخدمية على مستوى المحافظة، موضحا أنه إلى جانب إجراءات التعقيم والتطهير اليومية التى تقوم بها لجان متخصصة تم الاتفاق على توفير زجاجة مياه معدنية لكل طالب وإقامة مظلات أمام اللجان لحماية الطلاب من حرارة الشمس أثناء الدخول وقبل بدء اللجنة.



واستطرد: أنه تم تشكيل غرف عمليات للثانوية العامة بالمديرية والإدارات لتلقى أية ملاحظات من جانب المعلمين والطلاب وأولياء الامور ووضع حلول فورية لجميع المشكلات التى تظهر قبل وأثناء وبعد الامتحانات اليومية.



وفى القاهرة، أكد مدير مديرية التربية والتعليم، محمد عطية، أنه تم الانتهاء من تركيب بوابات التعقيم أمام اللجان، وسيتم اليوم توزيع الكمامات والمطهرات على المدارس، لافتا إلى أنه تم إجراء محاكاة بمدرسة محمد على بإدارة السيدة زينب للاجراءات الاحترازية التى سيتم تطبيقها على جميع اللجان بالمحافظة.