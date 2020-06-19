ماكدونالدز تعتزم تعيين 260 ألف موظف في مطاعمها بأمريكا الصيف الحالي

أعلنت سلسلة ماكدونالدز لمطاعم الوجبات السريعة اعتزامها تعيين زهاء 260 ألف موظف في مطاعمها بالولايات المتحدة خلال الصيف الجاري، مع بدء استئناف نشاطها في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت ماكدونالدز إنها اتخذت نحو خمسين إجراء جديدا للحفاظ على سلامة العاملين والزبائن، من بينها قياس درجات الحرارة ومتابعة الحالة الصحية العامة ووضع ملصقات على الأرض لتحديد مسافات التباعد الاجتماعي، فضلا عن وضع حواجز واقية، وتوفير أقنعة وجه وقفازات للعاملين، وغيرها.

وكانت ماكدونالدز ذكرت في وقت سابق هذا الاسبوع أن مبيعاتها في الولايات المتحدة تراجعت خلال شهري أبريل ومايو.

وذكرت الشركة أن هذا العام يوافق الذكرى السنوية الخامسة لإطلاق مبادرة "آرتشواي تو أوبرتيونيتي" التعليمية، وأنها قدمت حتى الآن مساعدات للحصول على منح تعليمية بأكثر من مئة مليون دولار، ووفرت الدعم لأكثر من 55 ألف عامل وموظف لديها.