الصحة العراقية: تسجيل 1635 إصابة جديدة بفيروس كورونا و872 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1635 إصابة جديدة بفيروس كورونا و872 حالة شفاء من الوباء.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز، أنه تم فحص (11226) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (425192)".

وأضافت أن مختبرات الوزارة سجّلت هذا اليوم (1635) إصابة في العراق، موضحة أن حالات الشفاء بلغت 872 حالة، مؤكدة أن الوفيات بلغت 69 حالة.

وأشارت الوزارة، إلى أن مجموع الإصابات بلغ 27352، ومجموع حالات الشفاء 12205، ومجموع الوفيات 925.