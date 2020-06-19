 الصحة العراقية: تسجيل 1635 إصابة جديدة بفيروس كورونا و872 حالة شفاء - بوابة الشروق
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الصحة العراقية: تسجيل 1635 إصابة جديدة بفيروس كورونا و872 حالة شفاء

بغداد - أ ش أ
نشر في: الجمعة 19 يونيو 2020 - 6:49 م | آخر تحديث: الجمعة 19 يونيو 2020 - 6:49 م

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1635 إصابة جديدة بفيروس كورونا و872 حالة شفاء من الوباء.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز، أنه تم فحص (11226) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (425192)".

وأضافت أن مختبرات الوزارة سجّلت هذا اليوم (1635) إصابة في العراق، موضحة أن حالات الشفاء بلغت 872 حالة، مؤكدة أن الوفيات بلغت 69 حالة.

وأشارت الوزارة، إلى أن مجموع الإصابات بلغ 27352، ومجموع حالات الشفاء 12205، ومجموع الوفيات 925.

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