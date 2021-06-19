البحيرة: تحصين 344 ألف رأس ماشية في الحملة القومية ضد الجلد العقدي

أعلن الدكتور حسني عباسي، مدير مديرية الطب البيطري بالبحيرة، انتهاء الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي بالماشية وجدري الضأن اليوم.

وخلال الحملة جرى، تحصين 293192 رأس أبقار بلقاح الجلد العقدي نيثلينج، و51105 رؤوس أغنام وماعز بلقاح جدري الضأن، ليصبح إجمالي ما تم تحصينه منذ بداية الحملة 344297 رأس.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وكذا تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الاشتباه في أي أمراض وبائية؛ للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق.