أكد طارق جبريل، أمين صندوق الزمالك أنه من غير المعلوم حتى الآن إجمالي العائد المالي من فكرة إنشاء حساب بنكي لجمع التبرعات من الجماهير.

وقال جبريل في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2 :"فتحنا الحساب يوم الأربعاء ثم بدأ العمل به يوم الخميس وبعد ذلك لم نتمكن من معرفة عائد يومي الجمعة والسبت لإغلاق البنوك".

وأضاف :"ما أسعدني أن هناك مشاركات كبيرة ومن الجماهير في مختلف البلدان سواء في مصر أو خارجها من دول عربية وغيرها.. لكن الأرقام العائدة من تلك الخطوة غير كبيرة".

وتابع :"قبل فتح الحساب كان لدينا 5 مليون جنيه قادمة من رجل أعمال غير معروف جماهيريًا ويرفض الكشف عن اسمه، وهذا الشخص هو من شجعنا على فتح الحساب".

وأكمل جبريل :"من يقول أن صندوق دعم الزمالك إهانة للنادي فهو الذي يهينه وليس نحن، إنما دعم الجمهور للنادي أمر يستحق الشكر".

وواصل :"مطالبات الفيفا علينا في قضايا اللاعبين والمدربين السابقين 17 مليون دولار، لكنها مطالبات وليست مستحقات، فنحن نعمل من أجل تخفيض ذلك المبلغ وحاليًا نتفاوض من كذا جهة من أجل ذلك".

وأتم جبريل متحدثا عن بدء مفاوضات تجديد عقد أشرف بن شرقي، قائلًا :"لم يحدث أي كلام على الإطلاق فيما يتعلق بذلك الملف".