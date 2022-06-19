 أوكرانيا تقرر حظر الموسيقى والكتب الروسية - بوابة الشروق
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أوكرانيا تقرر حظر الموسيقى والكتب الروسية

وكالات
نشر في: الأحد 19 يونيو 2022 - 3:52 م | آخر تحديث: الأحد 19 يونيو 2022 - 3:52 م

قال البرلماني الأوكراني جيليزنياك، إن برلمان البلاد صوت لصالح حظر استيراد وتوزيع الكتب ومنتجات النشر والموسيقى من روسيا وبيلاروس.

وكتب جيليزنياك، على قناته في تيليجرام: "حظر البرلمان استيراد وتوزيع الكتب ومنتجات النشر الأخرى من روسيا وبيلاروس ومن أراضي أوكرانيا المحتلة مؤقتا"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

في وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن السلطات الأوكرانية تنتهج سياسة شرسة لإزالة كل ما هو روسي وإجبار السكان قسرا على التخلي عن ذلك.

وذكر لافروف، أن روسيا تريد أن ترى أوكرانيا صديقة، دون حظر اللغة الروسية والثقافة الروسية.


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