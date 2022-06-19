مقتل 7 مدنيين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك

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قالت قيادة الدفاع الإقليمي بجمهورية دونيتسك الشعبية، إن 7 مدنيين لقوا مصرعهم نتيجة قصف الجيش الأوكراني لأراضي الجمهورية خلال اليوم الماضي.

وذكرت القيادة، في بيانها اليوم الأحد، أن القصف أسفر كذلك عن إصابة 24 شخصا آخر بجروح مختلفة الخطورة، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف البيان: "على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، من الساعة 8:00 صباحا يوم 18 يونيو حتى الساعة 8:00 صباحا يوم 19 يونيو، قتل سبعة أشخاص وأصيب 24 آخرون نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية لأراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".

ويذكر أن القوات الأوكرانية تفتح نيرانها بشكل يومي على مدن وقرى جمهورية دونيتسك من المدفعية الثقيلة ومدافع الهاون وراجمات الصواريخ.