ضبط 10 قضايا تهريب بضائع وهجرة غير شرعية خلال 24 ساعة

تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، من ضبط 10 قضايا تهريب بضائع وهجرة غير شرعية وتزوير مستندات خلال 24 ساعة.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية عن ضبط 2 قضية تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، و8 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات، و26 قضية بمجال الأمن العام، و1029 مخالفة مرورية متنوعة، كما تم تنفيذ 221 حكما قضائيا متنوعا، وذلك خلال 24 ساعة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.