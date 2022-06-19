 ضبط 10 قضايا تهريب بضائع وهجرة غير شرعية خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
الأحد 19 يونيو 2022 12:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك ما هو السيناريو الأفضل لمنتخب الكرة المصري؟
النتـائـج تصويت

ضبط 10 قضايا تهريب بضائع وهجرة غير شرعية خلال 24 ساعة

مصطفى عطية
نشر في: الأحد 19 يونيو 2022 - 12:21 م | آخر تحديث: الأحد 19 يونيو 2022 - 12:21 م

تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، من ضبط 10 قضايا تهريب بضائع وهجرة غير شرعية وتزوير مستندات خلال 24 ساعة.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية عن ضبط 2 قضية تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، و8 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات، و26 قضية بمجال الأمن العام، و1029 مخالفة مرورية متنوعة، كما تم تنفيذ 221 حكما قضائيا متنوعا، وذلك خلال 24 ساعة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك