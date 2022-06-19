إصابة 6 طلاب بجامعة سوهاج الجديدة إثر تصادم بين سيارة نقل وميكروباص وأتوبيس

اصطدمت سيارة ربع نقل بأخرى ميكروباص تقل طلاب بجامعة سوهاج الجديدة، لتدفع سيارة النقل، الميكروباص؛ ليصطدم بأتوبيس تابع لجامعة سوهاج يقل عاملين بالحرم الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، ما أسفر عن إصابة 6 طلاب تم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعى لإسعافهم.



تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة سوهاج، بوقوع حادث تصادم بدائرة المركز على كورنيش النيل الشرقي.



انتقل إلى موقع الحادث وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير، والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام ميكروباص يقل مجموعة من طلاب جامعة سوهاج من طلاب الكليات الموجودة بالحرم الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة "الكامل"، بسيارة ربع نقل، واصطدم الميكروباص أيضا بأتوبيس تابع لجامعة سوهاج يقل العاملين بجامعة سوهاج بالحرم الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة.



أسفر الحادث عن إصابة 6 طلاب، بينهم 5 طالبات وطالب، وتم نقلهم جميعا لمستشفى سوهاج الجامعي لاسعافهم.



تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الطريق.